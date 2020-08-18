Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye'de son 24 saatte 1263 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 20 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 251 bin 805, can kaybı 6 bin 16 oldu.

Son 24 saatte 942 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 232 bin 913 oldu.

Bakan Koca, "Bu tabloda her gün açıklanan koronavirüs test sonuçları, ortalama 10 gün önceki bulaşmaları gösteriyor. Sonuçlara göre, ortalama 10 gün önce, virüs, tedbirlere uyulmayan ortamlarda 1.263 kişiye daha bulaştı. Kararlı olursak, virüse bu gücü tanımayabiliriz" dedi.