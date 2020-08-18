Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK ve MYK Toplantıları sonrası açıklama yapıyor. https://t.co/WR7JaFAmRx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 18, 2020

Ömer Çelik'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

Diyarbakır annelerinin vicdan hareketini hiçbir zaman unutmuyoruz. Onlara sayıglarımızı sunuyoruz. Vicdani çağrılarını yaşıyoruz. Annelerin gücünün her türlü terör örgütünün yenecek gücü olduğunu görüyoruz.

17 Ağustos'ya yaşadıklarımızı ve kaybettiklerimizi unutmuyoruz. Acıları hep birlikte yaşıyoruz. Kayıplarımıza rahmet diliyoruz.

Biden'ın tepki çeken açıklamaları

Biden'ın açıklamarı diplomatik nezaketten uzak. Cumhurbaşkanımız onların istediği gibi olsaydı demokrat birisi derlerdi. Eski sömürge zihniyetini yansıtan bir yaklaşımla konuşmuş. Biden'ın seçim diye kullandığı kelime darbe anlamına geliyor.

Türkiye'deki seçim sonuçlarına karşı kabul etmeyen bir yaklaşım sergiliyor. Bunun ne demokratlıkla, ne de devlet adamlığı ile ilgisi yok.

Türkiye'ye kimse müdahale edemez. 15 Temmuz'da bunu darbecilere karşı gösterdik. Kimse siyasi sistemimize müdahale edemez. Demokrasimizi kimse yıkamaz.

28 Şubat döneminde ABD'deki belli aktörlerin bununla ilgili planlamarı olduğu ortaya çıkmıştı. Bu yaklaşım ellerinde kalır. Türkiye, demokrasiye olan bağlılığını büyük bedeller ödeyerek göstermiştir.

"Demokrasiye sahip çıkmanın 'ama'sı olmaz"

Bu sözlere demokrasiye inanan herkesin tepki vermesi gerekir. Esas mesele zihniyet meselesidir. CHP Sözcüsü, Biden'ın ve Trump'ın cümlelerini esas alarak kendi cumhurbaşkanını eleştiriyor. Bu kadar yabancılaşmış bir zihniyet çok az görülür. Gerçekten utanç vericidir. Demokrasiye sahip çıkmanın 'ama'sı olmaz.

Biden'ın sözlerinde Kürt vatandaşlarımıza yönelik bir saldırı var. Terör örgütleri üzerinden bunu yapmaya devam ediyorlar. Kürt vatandaşlarımız bu emperyalist düzenin oyununa girmez.

Kim PKK/PYD'ye destek veriyorsa Kürt çocukları için sadece ölüm istiyordur.

Tarihimizde CHP'nin desteklemediği bir darbe girişimi var mıdır?

'Ama'lı cümleler kuranların amaçlarının demokrasi olmadığını biliyoruz. Darbe milletimizin gözünde vatan hainliğidir.

"Kahraman ordumuz demokrasimize bağlıdır"

Milletin iradesini çalan her girişim hainliktir. TSK her ferdiyle vatanseverdir. Anayasa'ya uygun davranmaktadır. Bizim ordumuzda darbecilere hizmet edecek vatan evladı yoktur. 15 Temmuz'dan sonra bu artık bitmiştir. Kahraman ordumuz demokrasimize bağlıdır. Kimse ordumuza yönelik iftiralara başvurmasın.

"Kriz dilencileri olduğunu görüyoruz"

Bir takım kriz dilencileri olduğunu görüyoruz. Sürekli ekonomik kriz çıkmasını isteyerek buradan kendisine yol açanların olduğunu görüyoruz. AK Parti olarak kendi tezlerimizi söylüyoruz. Eleştirileri tabi ki dinliyoruz.

Türkiye pandemi dönemini dünyada iyi bir şekilde yürüttü.

"GKRY ve Fransa anlaşması bizim için korsan bir anlaşmadır"

Doğu Akdeniz'de GKRY ve Fransa arasındaki anlaşma bizim için korsan bir anlaşmadır. Fransa, Doğu Akdeniz'de provakatif bir eylem yürütmektedir. Oruç Reis'in faaliyet alanı 'Mavi Vatan'ın içindedir.

Bizi sahillerimize hapsetmek isteyen bir izansızlık içindeler. Yunanistan hem 'müzakere' diyor hem gidip korsan anlaşma yapıyor.

Tüm uluslararası davalar bizim haklılığımızı da ortaya koyuyor.

Rumlar ve Yunanlar, Türkiye ve KKTC ile anlaşmadan bu bölgede fiili bir durum oluşturacağını sanıyorlarsa yüzde yüz yanılıyor.

İsrail ve BAE arasındaki anlaşma

İsrail ve BAE anlaşması Arap Barış Planı'na aykırıdır. Barışa istikarar sağlamayacak bir anlaşmadır. ABD'nin imza attığı anlaşma bölgede barışa katkı sağlamaz.

AK Parti, kıyafeti, ideolojisi ne olursa olsun bütün kadınların kamusal alana çıkışını özgürleştirmiş ve kolaylaştırmış bir siyasi harekettir.