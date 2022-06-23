Haber Giriş: 23 Haziran 2022 Perşembe 11:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Teröre kaynak sağlayan 29 kişinin mal varlığı donduruldu
[Fotoğraf: (Arşiv)]
DEAŞ ve El Kaide terör örgütleri ile iltisaklı 29 kişi ve bir şirketin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı kararı Resmi Gazetede yayımlandı.
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun kapsamında, DEAŞ terör örgütü bağlantılı 27 kişi ile bir şirketin Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.
El Kaide bağlantılı 2 gerçek kişinin de mal varlıklarının dondurulması kararı alındı.
Kararlar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzalarıyla Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bir kişinin de mal varlığının dondurulması kararı kaldırıldı.
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