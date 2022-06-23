Bakan Kirişci’nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Vatandaşlarımız tahliye edilmiş durumda"

Beklentimiz düne göre rutubetin nispeten daha yüksek olacağı. Hava sıcaklığı da yine 23 ila 34 derece arasında değişecek. Burada tabii AFAD’ımızın esas sorumluluğunda ama bu bilgiyi paylaşmakta yarar var. AFAD’ımız bu çalışmalarıyla gücümüze güç katıyor, 103 aile, 274 birey vatandaşımız zarar görmesinler diye yangına yakın yerlerde konutları, işyerleri olan vatandaşlarımız tahliye edilmiş durumda.

"510 hektarlık kısmında da biz fidan dikme işlemlerine başladık"

Geçtiğimiz yıl biz gerçekten bir hadiseyi hep birlikte yaşadık. Bu coğrafyada yaklaşık 50 bin 500 hektarlık alanda yüreklerimiz yandı. Bakanlığımız, Orman Genel Müdürlüğümüz bu konuda boş durmadı. Bunların özellikle 28 bin 500 hektarlık olan kısmı kendiliğinden bir doğal gençleştirme sürecine dahil edildi. 510 hektarlık kısmında da biz fidan dikme işlemlerine başladık.

"Buralarda ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecektir"

İnşallah bu yangın kontrol altına alınacak. Temennimiz bugün akşama doğru bu konuda daha olumlu, daha somut gelişmelerin olacağını bekliyoruz. Bu yönde temennilerimiz var. Bu kontrol altına alınıp, soğutma işlemleri tamamlanıp, bu yangın meselesi bittikten sonra bu alanlar için tekrar herhangi bir spekülasyona meydan vermeden, buralarda ağaçlandırma çalışmalarımız devam edecektir. Geçen yıla dair ve bu yıl için bizim Orman Genel Müdürlüğü olarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar olarak tahsisini gerçekleştirdiğimiz, mevzuat açısından bütün sürecini tamamlamış olduğumuz her türlü tahsis işlemini biz dedikoduya mahal vermemek için iptal ettik. Bu konularda her türlü spekülasyona kapalı olduğumuzu belirtmek istiyorum.

"Bütün vatandaşlarımızdan biz helallik istiyoruz"

Sabahleyin, dün, bugün buralarda tatilini geçiren bütün vatandaşlarımızdan biz helallik istiyoruz. Hani birilerinin helalleşmesi vardır ya. Biz bu manada helallik istiyoruz. Çünkü onlar buraya tatillerini geçirmek üzere geldiler. Böyle bir yangın hadisesiyle birlikte neredeyse 15-20 saniyede bir hava aracımızın ikmal yapmak üzere üzerimizden uçuşu nedeniyle vermiş olduğu gürültü, bundan dolayı da biz onlardan helallik istiyoruz.

"Şu an itibarıyla çok daha iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim"

Dün hatırlarsanız yine saat 11'de yangının olduğu bölgede bir paylaşımda bulunmuştuk. Yangınla ilgili olarak büyük ölçüde kontrol altında olabilecek bir durumun ortaya çıktığını ama 2 hadisenin bizi bu konuda biraz daha temkinli hareket etmeye zorladığını ifade etmiştik. Bunlardan bir tanesi olası hava sıcaklığındaki artış, diğeri de rüzgar hızındaki artma eğilimi. Maalesef dün ikisi birden birlikte cereyan etti. Ama bu cereyanla birlikte bütün alanlarda değil, belirli bölgelerdeki lokasyonda bu yangında yeniden bir harlanma yaşandı. Öncelikle bunu belirtmekte yarar var. Yapmış olduğumuz açıklamanın üzerinden 24 saat geçti.

Şu an itibarıyla çok daha iyi durumda olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim.

Hava araçlarımızla ilgili bilgi vermek durumdayız. 41 adet, 14ü uçak, 27'si helikopter olmak üzere bugün itibariyle 12+1 uçak ve 45 helikopterimiz var. Yani toplamda 41 olan sayı bugün 57. Biz herhangi bir şekilde uluslararası bir yardım talebinde bulunmadık. Bize yardım etme duyguları geldi. Bunların başında Katar'ın 3 adet helikopteri, Azerbaycan'ın da bir adet uçağı teklifte bulundu. Biz de bunu değerlendirdik.

48 adet helikopterimiz 13 adet uçağımız olmuş olacak sayı, 61'e çıkmış olacak. 253 arazözümüz aktif olarak kullanılıyor.

21 adet TOMA, 3 adet TOMA da jandarmadan olmak üzere vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak üzere görev alıyor.

Binin üzerinde Orman Genel Müdürlüğü, 1600 AFAD'ın bünyesinde 2600 kamu görevlisi kahraman edasıyla mücadele veriyor.