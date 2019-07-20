İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, 10 Temmuz 2019 tarihinde Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığının gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten 3'ünün PKK, 2’sinin MLKP terör örgütü üyesi olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Üst düzey eylem yapmak maksadıyla bir araya gelmişler

Uzun süreden beri iş birliği içerisinde oldukları bilinen PKK ve MLKP terör örgütlerinin sözde üst düzey teröristlerinin eylem yapmak maksadıyla bir araya geldikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonla eylemlerine fırsat verilmeden etkisiz hale getirildi.

Biri mavi biri gri listede

Etkisiz hale getirilen MLKP’li teröristlerden birinin, Terörden Arananlar Listesi’nde 1 milyon 500 bin lira ödülle mavi kategoride yer alan Seydo kod adlı Taylan Kutlar, diğer teröristin ise 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan Pirdoğan kod adlı Hıdır Çallı olduğu belirlendi.

Kaynak: TRT Haber