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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:40 - Son Güncelleme 20 Temmuz 2019 Cumartesi 10:18
Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla terör örgütü PKK'ya ait hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendiği bildirildi.
Harekatta bölücü terör örgütü PKK'ya ait silah mevzi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vurulurken, 3 terörist de etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
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