Güvenlik güçlerinin yurt içi ve yurt dışında operasyonları başarıyla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyinde Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/9k9KkffRSY — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 19 Temmuz 2019

Harekatta, PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: TRT Haber