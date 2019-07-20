İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Jandarma ve Emniyet birimleri tarafından yılın ilk 6 buçuk aylık döneminde terör örgütüne ait 859 sığınak, barınak ve mağaranın imha edildiği belirtildi.

İmha edilen barınakların 774’ünün içerisinde 169’u uzun namlulu ve ağır silah olmak üzere toplam 189 silah, 113 bin 594 adet muhtelif mühimmat, 359 adet el yapımı patlayıcı ve 227 adet el bombası ele geçirildi.

Terörle Mücadele, Hız Kesmeden Devam Ediyor



İç Güvenlik Operasyonlarında 2019 Yılının İlk 6,5 Ayında pic.twitter.com/gZf0lawiGm — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) 20 Temmuz 2019

Yine bu sığınaklarda, 4 ton 610 kg patlayıcı madde, 2 bin 464 adet fünye, bin 107 adet tüp, 119 adet akü, 27 adet jeneratör ile 25 ton muhtelif gıda, 3 bin 326 adet giyecek ele geçirilerek imha edildi.

Kaynak: TRT Haber