Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan Türklerin durumlarıyla ilgili bilgi verdi.

Üç Türk vatandaşıyla ilgili irtibat halinde olduklarını belirten Koca, "Mustafa kardeşimizle bizzat ben önceki gün görüştüm. Ameliyat sonrası bacağından bir müdahale olmuştu, genel durumu iyiydi. Hem yakınlarına hem Mustafa kardeşimize Türkiye olarak sağlık hizmetleri boyutuyla yapabileceklerimizi seferber edebileceğimizi, gerektiğinde ambulans uçaklarımızla Türkiye'ye getirmek dahil her türlü imkanı seferber edeceğimizi ifade ettik. Şu an kendilerine iyi bakıldığını, o anlamda bir sorun olmadığını, iletişimde olmak üzere konuştuk." dedi.

Christchurch kentindeki cuma namazı sırasında on dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırısında, 50 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA