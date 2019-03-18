CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da, Çanakkale Şehitlerini Anma Toplantısı'na katıldı. Programa şehitler için okunan dua ile başlandı.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni hatırlatarak, "Duygulanmamak mümkün değil. Bir tarihten bir inançtan kimlikten söz ediyoruz. Sıradan olaylar mı bunlar? Bir insanın ağlaması ülkesi ve bayrağı için fedakarca canını vermesi." dedi.

Kürsüde Kılıçdaroğlu'na temsili Çanakkale askerleri eşlik etti. Kılıçdaroğlu, yakın ve uzak tarihin çok iyi bilinmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: TRT Haber