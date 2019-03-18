Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Stadyumu'nda Çanakkale Zaferi’nin 104. Yılı Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Allah bir daha bu milleti Çanakkale'deki gibi bir imtihana tabi tutmasın"

Bin yıldır istiklalimiz ve istikbalimiz için toprağa giren tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Çanakkale'de verilen mücadeleyi kavramayan hiç kimseye bu ülkenin ekmeği de, suyu da havası da helal olmaz. Çanakkale'yi ruhunun derinliklerinde yaşatmayan hiçkimsenin bu ülkeyle ve milletle ilgili tek cümle dahi kurmaya hakkı yoktur. Çanakkale'yi hazmedemeyen İstiklal Harbimizin kodlarını da çözemez. Allah bir daha bu milleti Çanakkale'deki gibi bir imtihana tabi tutmasın.

"Bizi sınıyorlar"

Türkiye'nin sabrını ve kararlılığını sınamaya devam ediyorlar. Suriye sınırımızı taciz ederek burada bir terör koridoru kurmaya çalışarak sınıyorlar. Irak sınırımızda aynı yollara başvuruyorlar. Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz'de haklarımıza tecavüz etmeye kalkarak bizi sınıyorlar. Ege'de bizi sınıyorlar. Avrupa'da her yıl vatandaşlarımıza saldırarak bunu sınıyorlar. Ülkemizde karanlık ittifaklar kurarak, darbe girişiminde bulunarak bizi sınıyorlar. Ekonomik darbelerle sınıyorlar. Yeni Zelanda'da verdikleri mesajlarla bizi sınıyorlar.

"İstanbul'u Konstantinapol yapamayacaksınız"

Çanakkale'den 104 yıl sonra bir kez daha sesleniyor ve diyoruz ki "Mesajınızı aldık. Kininizin de nefretinizin de canlı olduğunu anladık. Bir teröristin ortaya çıkmak suretiyle 50 Müslümanı öldürmesinin ne olduğunu anladık. Anadolu yakasından Avrupa yakasından geçemeyeceksiniz tehdidini manifestosunda ifade edenin ne tür bir terörist olduğunu da anladık. Bu bireysel bir olay değildir, örgütlüdür. Biz buradayız, biz Çanakkale'deyiz. Kıyamete kadar burada olacağız. İstanbul'u Konstantinapol yapamayacaksınız. Dedeleriniz geldiler, burada olduğumuzu gördüler. Kimi ayakları üzerinde kimi ise tabutla döndüler. Aynı niyetle gelecekseniz sizleri de dedeleriniz gibi uğurlayacağımızdan şüpheniz olmasın. Asımın nesli burada. Dostça gelirseniz sizi ağırlayacaklar, düşmanca gelirseniz de ona göre muamele yapacaklar. Bu iş silahın kabzasına isimler tarihler yazmakla olmaz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kininizin, nefretinizin canlı olduğunu anladık. Bir teröristin ortaya çıkmak suretiyle 50 Müslüman'ı öldürmesinin ne olduğunu anladık. Biz buradayız, Çanakkale'deyiz. Bin yıldır buradayız, inşallah kıyamete kadar da burada olacağız.https://t.co/xI2GYSrjnq pic.twitter.com/NQ88QXTm1f — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Mart 2019

"Daha Münbiç'te, Fırat'ın doğusunda yazacak tarihimiz var"

Biz tarihi Çanakkale'de kanımızla yazdık. Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde yazdık. Gabar'da yazdık, Cudi'de yazdık, Tendürek'te yazdık, Kandil'de yazdık yine yazacağız. Daha Münbiç'te, Fırat'ın doğusunda yazacak tarihimiz var. Filistin'deki zulme karşı yazacak tarihimiz var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu iş öyle masum insanların üzerine haince kurşun sıktığınız silahın kabzasına boyayla isimler, tarihler yazmakla olmaz. Biz tarihi Çanakkale'de kanımızla yazdık.https://t.co/xI2GYSrjnq pic.twitter.com/sTnhw7c1aX — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Mart 2019

"İsrail'in başındaki zatın oğlunun ifadeleri ile Yeni Zelanda'daki teröristin ifadeleri aynı"

İsrail'in başındaki zatın oğlunun ifadeleri ile Yeni Zelanda'daki teröristin ifadeleri aynı. Aynı kaynaktan besleniyorlar. Türklere kalkan ellere karşı yazacak tarihimiz var.

Bizi bölemeyecekler, parçalayamayacaklar. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge yok.

Kaynak: TRT Haber