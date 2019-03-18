Tarih 18 Mart 1915...İtilaf devletleri Çanakkale Boğazı'nda... Yenilmez olarak gördükleri donanmalarıyla bu engeli kısa sürede aşarak Osmanlı'yı savaşta saf dışı bırakmayı hesaplıyorlardı.

Öyle ki 9 Mart'ta İngiliz komutan Londra'ya haber göndererek, "İstanbul'a varmamıza 1 haftamız kaldı. Artık Marmara turlarıyla ilgili biletleri satabilirsiniz." diyordu. Ne biletleri satabildiler ne Çanakkale'yi geçebildiler. Dönemin süper güçlerinin planı, Mehmetçiğin direnişi karşısında bozuldu. Mehmetçik Çanakkale'de düşmana geçit vermedi.

Seyit Onbaşı ağırlığı 190 ile 215 arasında değişen mermileri kaldırdı

18 Mart'ta Mecidiye Tabyası bombardımana tutuldu. Askerlerin tamamına yakını şehit oldu. Geriye Seyit Onbaşı ve Niğdeli Ali kaldı. Seyit Onbaşı beline kadar toprak altında Niğdeli Ali'ye topu göstererek "kolayla" dedi.

Topun vinci bozulduğu için mermiyi elle yüklemekten başka çare yoktur. Havranlı Seyit 2014 kiloluk mermiyi sırtına yüklemeye çalışır ancak mermi yağlı olduğu için elinden kayar. Ardından elini 3 kez toprağa vurur ve bu kez mermiyi kaldırmayı başarır.

Seyit onbaşının, ağırlığı 190 ile 215 arasında değişen top mermilerini kaldırması onu ölümsüz kıldı. Mecidiye Tabyası'ndaki anıtı bugün ziyaretçi akınına uğruyor.

Üsteğmen Hasan izinli olduğu halde askerlerini bırakmadı, şehit oldu

18 Mart'ın en kritik noktalarından biri de Dardanos Tabyası'ydı.Orada da bir kahramanlık hikayesi yazıldı. Boğaz girişine hakim olduğu için İngiliz ve Fransız gemilerinin ilk hedeflerinden biriydi. Tabya, top mermileri ile sarsılırken Üsteğmen Hasan sevinçli bir haber aldı. Bir kızı olmuştur. Hemen mevki komutanı Cevat Paşa yanına gelerek Üsteğmen Hasan'a bir gün izinli olduğunu söyler. Ama o komutası altındaki askerleri terk etmez. Yoğun top atışı sonucu kendisi gibi kahramanca direnen Teğmen Mevsuf'la birlikte şehit olur.

Düşmana taş ve kazma ile geçit vermedi: Bigalı Mehmet Çavuş

Düşmanın ilk saldırısı 18 Mart'ta olmadı. 4 Mart'ta İtilaf donanması Seddülbahir Kalesi'ne ilk çıkarma denemesini yaptı. Bigalı Mehmet Çavuş 25 kadar askerle direndi. Çatışma ilerlerken ki Bigalı Mehmet Çavuş'un silahı işlemez hale geldi. Vatanı için ortaya koyacağı sadece yüreği ve bileği kalmıştı. Silahını yere attı ve direnmeye devam etti. Savaştan sonra kendisine maaş teklif edilir ancak onun cevabı şöyle olur:

"Ben para için savaşmadım para için dövüşmedim. Vatanım ve milletim için dövüştüm"

Mustafa Kemal'in emri ile Bigalı Mehmet Çavuş'a gümüş imtiyaz madalyası verilir.

Haber: Bahar Toprak

Kamera: Hayrettin Kavi