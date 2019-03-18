Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Mali’nin Mopti bölgesinde güvenlik güçlerini hedef alan terör saldırısında birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyor, kardeş Mali halkı ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Mali'nin merkezindeki Mopti bölgesinde dün bir askeri üsse yapılan saldırıda 21 ordu mensubu yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA