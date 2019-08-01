Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde, teröristlere nefes aldırmıyor. Önce Pençe-1, ardından Pençe 2 Harekatı ve bunlarla koordineli hava harekatlarıyla PKK adım atamaz hale geldi.

Örgüte son dönemlerin en ağır zayiatı verdirildi. Elebaşılarının da aralarında bulunduğu 268 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütündeki panik telsiz konuşmalarına yansıyor

Teröristlerin sığınakları, barınakları, mühimmat ve gıda depoları birer birer imha edildi. Teröristler, atacak mermi, yiyecek ekmek bulamaz hale geldi. Bu durum teröristleri darmadağın etti. Ancak, inlerinde ve mağaralarda saklanan ve sadece emir yağdıran elebaşılarının bu durumdan haberdar olmadığı anlaşıldı. Milli Savunma Bakanlığınca yapılan bilgilendirmede bu durum, sözde tim komutanlarına talimat veren elebaşıların telsiz konuşmalarına yansıdı.

Elebaşılar teröristlere hakaret yağdırıyor

İşte telsiz konuşmalarına yansıyan o panik halleri:

-Acemice hatalar yapıyorsunuz.

-Eylemleri iyi planlayamıyorsunuz.

-Kafanız çalışmıyor.

-Emirlerimizi dinlemiyorsunuz.

Elebaşıların bu sözlerine cevap ise isyan niteliğinde.

"Eylem yapmak kolaysa gelin siz yapın da görelim"

Teröristler, elebaşılarına “Oturduğunuz yerden talimat vermesi kolay, gelin siz yapın da görelim” diye çıkıştı. Bu cevap, elebaşılarını iyice çıldırttı.

Terör örgütünden kaçışlar sürüyor

PKK'dan firarların artması da, örgütü iyice zor duruma soktu. Sözde yöneticiler, kaçışların önlenmesi için, firar girişiminde bulunan teröristlerin gerekirse infaz edilmesi talimatını verdi.

Örgütün lojistik ihtiyacı en üst düzeye ulaştı

Terör yuvalarının bir bir imha edilmesi örgütün lojistik varlığına büyük bir darbe indirdi. Örgüt lojistik ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldi. Lojistik ihtiyaç zirveye ulaştı.

Terör örgütünün içine düştüğü bu durum, PKK'da büyük bir korku, panik ve huzursuzluğa yol açtı. Buna bir de artan firarlar eklenince, örgütün çöküşü iyice hızlandı.

Kaynak: TRT Haber