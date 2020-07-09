Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütlerine katılanlara ve ailelerine ulaşıp ikna yoluyla teslim olmalarını sağlamaya devam ediyor.

İstihbarat Komutanlığı ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ikna unsurları "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan arama kaydı bulunan Menal İbrahim isimli terörist ve ailesine ulaştı.



Müşterek yürütülen çalışmalar neticesinde Suriye/Kamışlı bölgesinde PKK/KCK/YPG terör örgütünde 2015'ten bu yana faaliyet gösteren "Hevler" kod adlı Menal İbrahim isimli terörist, PKK kamplarından kaçarak güvenlik kuvvetlerine teslim oldu.

Silahsız teslim oldu

Nusaybin 2'nci Kara Hudut Tabur Komutanlığı bölgesinden silahsız teçhizatsız güvenlik ekiplerine teslim olan teröristin soruşturması Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nda devam ediyor.



