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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'ye tepki
[Fotoğraf: AA ]
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "ABD’nin, Güney Kıbrıs Rum yönetimini 'Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim' programına dahil etmesi istikrar arayışlarını bozan bir adımdır" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim programına dahil etmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.
"ABD'nin kararı istikrar arayışlarını bozan bir adımdır"
Doğu Akdeniz’i istikrarsızlaştırmaya dönük adımlardan kimsenin fayda görmeyeceğini belirten Çelik, şöyle konuştu:
"ABD’nin, Güney Kıbrıs Rum yönetimini “Uluslararası Askeri Eğitim ve Talim" (IMET) programına dahil etmesi istikrar arayışlarını bozan bir adımdır.
Adadaki her iki tarafa eşit davranmayan her adım hukuka ve hakkaniyete aykırıdır.
Rum kesimini tek muhatap kabul eden yaklaşımların şimdiye kadar sonuç almadığı görüldü. Bundan sonra da sonuç almayacaktır."
Etiketler: son dakika Ömer Çelik doğu akdeniz abdSon Güncelleme: 9 Temmuz 2020 Perşembe 10:01
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