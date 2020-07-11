Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Terör örgütü tuzakladı, METİ timleri imha etti
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK tarafından yerleştirildiği belirlenen iki el yapımı patlayıcının imha edildiğini açıkladı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, komandoların, terör örgütü PKK'nın yollara yerleştirdiği tuzaklanmış el yapımı patlayıcıları imha etmeyi sürdürdüğü belirtildi.
Komandolarımız, terör örgütü PKK’nın yollara yerleştirdiği tuzaklanmış EYP’leri imha etmeye devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyi Hakurk’ta icra edilen arama tarama faaliyetinde 2 adet yirmi beşer kg'lık uzaktan komutalı EYP tespit edilerek METİ Timlerimizce imha edildi. pic.twitter.com/ggxTnQcOJ7— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 11, 2020
Açıklamada, son olarak Irak kuzeyindeki Hakurk'ta gerçekletirilen arama tarama faaliyetinde belirlenen 25'er kiloluk uzaktan kumandalı 2 el yapımı patlayıcının METİ timlerince imha edildiği vurgulandı.
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