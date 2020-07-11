Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü Açılış Töreni’nin açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına ilişkin, "Kimin ne dediğine değil bizim hakkımızın ne olduğuna, milletimizin ne istediğine bakarak bu kararı aldık" ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

Dün Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması vesilesiyle rahmetle yad ettiğimiz Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfiyesine nakşettiği şu güzel söz: "Hüner bir şehr bünyâd etmektir Reâyâ kalbin âbâd etmektir. Biz de 18 yıldır ülkemizin 81 vilayetinde eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, spordan çevreye kadar her alanda inşa ettiğimiz eserlerle milletimizin gönlünü kazanmaya çalışıyoruz. Her iş gibi ülkeye ve millete hizmet de nasip meselesidir. Bize bu hizmetleri nasip eden Rabbimize hamd ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İçeride ve dışarıda kimin hangi safta durduğunu gördükçe bundan sonra neyi nasıl yapmamız gerektiğini anlıyoruz. Ayasofya'nın yeniden camiye döndürülmesi meselesi de bu kararlılığın sonucudur. https://t.co/1WYX7RnjXG pic.twitter.com/WejLz9H5Yt — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 11, 2020

İçeride ve dışarıda kimin hangi safta durduğunu gördükçe, neyi nasıl yapmamız gerektiğini anlıyoruz. Türkiye hangi konuda kendinden taviz vererek uzlaşma yolu aradıysa hepsinde kaybetmiştir. Buna karşılık hangi konuda ilkeli, kararlı duruş sergilemişse evet bedelini ödemiştir, ama sonuçta kazanan tarafta yer almıştır. Ayasofya'nın yeniden camiye döndürülmesi işte bu kararlığımızın sonucudur. Kimin ne dediğine değil bizim hakkımızın ne olduğuna, milletimizin ne istediğine bakarak bu kararı aldık.