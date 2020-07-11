Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Beğendik Beldesinde yapımına 2014 yılında başlanan, Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan köprü tamamlandı.

Botan Çayı üzerinde, bölgedeki terör saldırılarına rağmen inşası tamamlanan, 450 metre uzunluğuna sahip köprü, 165 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek köprüsü olma özelliği taşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Botan Çayı Beğendik Köprüsü Açılış Töreni’ne canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Açılışını yapmakta olduğumuz Beğendik Köprüsü ve Küçüksu Hizan Pervari yollarımızın ülkemize hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum.

Köprümüzün ve yollarımızın yapıldığı yer ülkemizin en zorlu coğrafyalarından biridir. Böyle bir coğrafyada yol yapmanın da köprü inşa etmenin de sıkıntısını en iyi projelendirip inşa edenler bilir. Mücadeleden kaçmak yerine tabiatın zorluklarının üstesinden gelmeyi tercih ettik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin kara yolu uzunluğu 6 bin 100 kilometreydi biz bu kara yolu uzunluğunu 27 bin 300 kilometreye uzattık.https://t.co/1WYX7RnjXG pic.twitter.com/1oT0beBL6D — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 11, 2020

Türkiye'nin karayol uzunluğu 6 bin 100 kilometreydi biz bu karayol uzunluğunu 27 bin 300 kilometreye uzattık. Bununla da kalmadık, böylece 72 kilometrelik bir yol ve güzergahında yer alan 165 metrelik Beğendik Köprümüz inşa edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tamamen Türk mühendis ve işçilerinin eseri olan köprünün malzemeleri de ülkemizde üretilmiştir.https://t.co/1WYX7RnjXG pic.twitter.com/h2oA085Jpk — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 11, 2020

Yapımı uzun sürmüş olsa da şehirlerimizi birbirine bağlayan bu mevcut projeyi tamamladık. Türkiye'nin en yüksek köprüsü ünvanını taşıması ortaya çıkan projenin önemine dikkat çekiyor. Tamamen Türk mühendis ve işçilerinin eseri olan köprünün malzemeleri de ülkemizde üretilmiştir.

Şehir inşa edeceksen, şehir yapacaksan bu dünyada en büyük hüner inşa ve ihya ederek insanların kalbini kazanmaktır. Biz de 18 yıldır ülkemizin 81 vilayetinde her alanda inşa ettiğimiz eserlerle milletimizin gönlünü kazanmaya çalışıyoruz. Rabbim bize imkan verdiği sürece milletimize hizmet çıtasını artırarak sürdüreceğiz. Her iş gibi ülkeye ve millete hizmette nasip meselesidir.

"Terör örgütlerine karşı karada ve denizde oldukça derinlikli bir güvenlik hattı oluşturduk"

Bu kadim topraklar binlerce yıldır insanları bağrında yaşatmış bir çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu topraklarda her kültürden insanın ortak bir hedefi vardır bu hedef hep birlikte güven, huzur refah içinde kardeşçe yaşamaktır. Millet olarak hepimizin yüreğinde yaşayan bu hedefi terör dahil her yolu deneyerek engellemeye çalıştılar. Terörle mücadeleden darbe girişimine kadar bu sınamaları Allah'a şükür birer birer başarıyla geride bırakıyoruz. Terör örgütlerini tepelemekle kalmadık, karada ve denizde oldukça derinlikli bir güvenlik hattı oluşturduk.

"Artık o eski Türkiye geride kaldı"

Ekonomimizde kurulan tuzakları aldığımız tedbirlerle etkisiz hale getirerek büyümeye devam ettik. Artık o eski Türkiye geride kaldı, güçlü altyapısı olan bir Türkiye var. Kuklalarla değil kuklacılarla muhadap olduğmuuz bir döneme girdik. Hedeflerimize ulaşana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bugün kimseye eyvallah etmeden kendi gündemini belirleyen bir Türkiye vardır. Bu mücadelede sürekli yeni tuzaklarla karşılaşıyor yeri geldiğinde kayıplar da veriyoruz. Ama yolumuzdan dönmüyoruz.

"Milletimizin ne istediğine bakarak bu kararı aldık"

İçeride ve dışarıda kimin hangi safta durduğunu gördükçe bundan sonra neyi nasıl yapmamız gerektiğini de anlıyoruz. Milletimiz birkaç gün sonra dördüncü yıldönümüne ulaşacağımız 15 Temmuz gecesi önüne konan bedel canı da olsa hakkını arayacağını ve alacağını göstermiştir. Ayasofya'nın yeniden camiye döndürülmesi meselesi de bu kararlılığın sonucudur. Milletimizin ne istediğine bakarak bu kararı aldık. Haklı yolumuzda yürümeyi sürdürecek güçlü Türkiye'nin inşasına devam edeceğiz.

"Türkiye'nin en büyük konsol viyadüklü köprüsü"

Pervari ilçesinin Beğendik Beldesinde inşa edilen, kutu kesitli art germeli dengeli konsol viyadüklü asma köprü, iki ayak arasındaki 210 metre orta açıklık ile Türkiye'nin en büyük konsol viyadüklü köprüsü olma özelliğini taşıyor.

Türkiye'nin en yüksek köprüsü, 450 metre uzunluk, 165 metre yüksekliğe sahip. Köprü aynı zamanda 10 metre platform genişlik, 2'şer metre yürüyüş yolu olmak üzere toplamda 14 metre genişlikte.

Zaman ve akaryakıttan tasarruf sağlayacak

Proje sayesinde Van ile Siirt-Pervari arasındaki seyahat süresi 5 saatten 2 saate inecek, vatandaşlara yüksek standartlı ulaşım imkanı sunulacak.

Bu sayede zaman ve akaryakıttan da tasarruf elde edilerek, ekonomiye katkı sağlanacak.

Van-Tatvan-Bitlis ile Siirt-Mardin-Batman hattını birbirine bağlayan köprünün açılışı bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da katılacağı törenle yapıldı.