Terör örgütü PKK'ya ağır darbe: 6 terörist etkisiz hale getirildi19 Kasım 2019 Salı 09:26 - Son Güncelleme 19 Kasım 2019 Salı 10:13
Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde ve Şırnak kırsalında gerçekleştirilen operasyonlarda, 6 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığında gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerin, PKK/KCK terör örgütünde sözde Cudi grubu sorumlusu Andok kod adlı Mahmut Taş ile Silopi YPS sorumlusu Adil kod adlı Hüsnü Kaplan olduğu tespit edildi.
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, terörle mücadelenin en son teröristin etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği kaydedildi.
Kaynak: TRT Haber