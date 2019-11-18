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Şanlıurfa sınırında PKK/YPG'li 2 terörist yakalandı18 Kasım 2019 Pazartesi 22:43 - Son Güncelleme 18 Kasım 2019 Pazartesi 22:47
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sınırı geçmeye çalışan PKK/YPG'li 2 terörist yakalandı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Güvenlik güçleri, Suriye'nin Aynularab bölgesinden bazı terör örgütü mensuplarının Türkiye'ye geçeceği yönünde bilgiye ulaştı.
Sınırdaki güvenlik önlemlerini artıran ekipler, Suruç ilçesinden sınırı geçmeye çalışan terör örgütü PKK/YPG mensubu 2 kişiyi yakaladı.
Silahlarıyla yakalandığı belirtilen teröristler, sağlık kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA