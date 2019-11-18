Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Norveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınadı18 Kasım 2019 Pazartesi 21:25 - Son Güncelleme 18 Kasım 2019 Pazartesi 21:28
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Norveç'in Kristiansand şehrinde 16 Kasım'da İslam karşıtı bir örgütün düzenlediği gösteride Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı kınadı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığın kabul edilemez olduğunu belirtti.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şunları kaydetti:
"Allah'ın indirdiği son kitap olan Kur'an-ı Kerim'e karşı haddi aşan göstericiler tarafından yapılmış provakatif eylem, Avrupa'da son zamanlarda büyük bir artış gösteren İslamofobi'nin artık İslam düşmanlığına doğru ilerlediğinin açık bir delilidir. Bütün Müslümanları incitecek ve dünya barışını bozacak bu tür provakatif eylemleri şiddetle kınıyor, bu tür eylemlere izin verilmemesini ve sorumluların bir an önce adalete teslim edilmesini bekliyoruz."
Norveç’in Kristiansand şehrinde geçtiğimiz Cumartesi günü İslam karşıtı bir örgüt tarafından düzenlenen gösteride kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e yapılan saygısızlık kabul edilemez. pic.twitter.com/FGRnAlGJXP— Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) November 18, 2019
Kaynak: AA