Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamasında, "Mutabakatın gereğini yaptılar mı hayır yapmadılar, biz üzerimize düşeni yaptık. Netice alamazsak gereğini yapacağız. Terör tehdidini mutlaka temizlememiz lazım. Bağdadi'nin yerini bizim yakaladığımız terörist gösterdi" ifadelerini kullandı.

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