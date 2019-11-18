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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Netice alamazsak gereğini yapacağız18 Kasım 2019 Pazartesi 19:54 - Son Güncelleme 18 Kasım 2019 Pazartesi 20:14
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mutabakatın gereğini yaptılar mı hayır yapmadılar, biz üzerimize düşeni yaptık. Netice alamazsak gereğini yapacağız" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamasında, "Mutabakatın gereğini yaptılar mı hayır yapmadılar, biz üzerimize düşeni yaptık. Netice alamazsak gereğini yapacağız. Terör tehdidini mutlaka temizlememiz lazım. Bağdadi'nin yerini bizim yakaladığımız terörist gösterdi" ifadelerini kullandı.
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