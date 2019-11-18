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MEB'den 10 Kasım'a ilişkin açıklama18 Kasım 2019 Pazartesi 17:53 - Son Güncelleme 18 Kasım 2019 Pazartesi 18:01
MEB'den yapılan açıklamada, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı kapsamında, günün anlam ve öneminden uzak ve kamuoyunda olumsuz algıya sebebiyet veren nitelikte etkinliklere yer verildiği tespit edilmiştir" denildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Bakanlık Maarif Müfettişlerince titizlikle soruşturulmakta olan konunun hassasiyetine binaen, etkinliğin icra edildiği okul müdürleri hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alınmıştır. Soruşturma süreci hassasiyetle ve en kısa sürede tamamlanacaktır" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA