Güvenlik güçlerinin yurt içi ve dışında terör örgütüne yönelik operasyonları devam ediyor.

Irak'ın kuzeyi Gedik Üs Bölgesi'nden terör örgütü PKK'ya ait olan mağaraya havan atışı yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından imha anının görüntüsü yayımlandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyi Gedik Üs Bölgesinden, terör örgütü PKK'ya ait olduğu tespit edilen mağaraya yapılan havan atışıyla birden fazla çıkışı bulunan bir mühimmat deposu vurularak imha edildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA