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AK Parti Grup Başkanvekili Turan: TRT'ye yapılan alçakça saldırıyı kınıyoruz14 Kasım 2019 Perşembe 17:18 - Son Güncelleme 14 Kasım 2019 Perşembe 17:44
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, TRT Haber muhabiri Tuna Şanlı'nın Washington'da canlı yayında terör saldırısını kınayarak, "Tüm partilerimizden ortak tavır bekliyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti sırasında canlı yayın yapan TRT Haber muhabiri Tuna Şanlı, terör yandaşlarının saldırısına uğradı.
O saldırı TBMM'de de yankı buldu.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, geçmiş olsun dileklerini ileterek şunları söyledi:
"Bu alçak saldırıyı kınıyoruz. Tuna Şanlı'ya ve TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Basın ve ifade özgürlüğünü hedef alan bu saldırıya karşı tüm partilerimizden ortak tavır bekliyoruz."
Kaynak: TRT Haber