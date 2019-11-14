Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ziyareti sırasında canlı yayın yapan TRT Haber muhabiri Tuna Şanlı, terör yandaşlarının saldırısına uğradı.

O saldırı TBMM'de de yankı buldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, geçmiş olsun dileklerini ileterek şunları söyledi:

"Bu alçak saldırıyı kınıyoruz. Tuna Şanlı'ya ve TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Basın ve ifade özgürlüğünü hedef alan bu saldırıya karşı tüm partilerimizden ortak tavır bekliyoruz."

Kaynak: TRT Haber