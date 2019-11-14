Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü PKK/YPG'nin sivillere yönelik yeni bir bombalı araç saldırısının son anda önlendiğini açıkladı.

Açıklamada, Tel Abyad'ın güneyindeki Hamam Turkuman'da patlatılmak üzere hazırlanan bombalı aracın ele geçirildiği, sivillerin zarar görmemesi için boş bir arazide kontrollü şekilde imha edildiği belirtildi.

Bakanlığın paylaşımında, bombalı aracın imha edildiği anlara ait bir video da paylaşıldı.

Terör örgütü PKK/YPG’nin sivillere yönelik yeni bir bombalı araç saldırısı son anda önlendi. Tel Abyad güneyindeki Hamam Turkuman’da patlatılmak üzere hazırlanan bombalı araç ele geçirildi. Sivillerin zarar görmemesi için araç boş bir arazide kontrollü şekilde imha edildi. pic.twitter.com/D80ksJDDOl — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 14, 2019

Kaynak: TRT Haber