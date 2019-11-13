Dünya
Terör yandaşlarından TRT muhabirine saldırı13 Kasım 2019 Çarşamba 18:10 - Son Güncelleme 13 Kasım 2019 Çarşamba 23:43
Washington'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti esnasında canlı yayın yapan TRT Haber muhabiri Tuna Şanlı, terör yandaşlarının saldırısına uğradı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştireceği zirve için Washington'da.
Beyaz Saray'da gerçekleştirilecek zirve öncesi Washington'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini aktaran TRT Haber muhabiri Tuna Şanlı canlı yayın sırasında terör yandaşlarının saldırısına uğradı.
TRT'nin bölgeden yayın yapmasını engellemek için müdahale etmeye çalışan saldırgan olay sonrası bölgeden kaçtı.
Olayın ardından çevrede güvenlik önlemleri artırıldı. Metropolitan polisi saldırganların kimliğinin araştırılacağını duyurdu.
Kaynak: TRT Haber