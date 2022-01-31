Yıllardır teröristlerle mücadele ediyor, örgüte sığındıkları dağlarda ağır darbe indiriyorlar.

Kato'da, Cudi'de, Gabar'da, Faraşin'de... Şırnak'ın tüm dağlarında bölücü terör örgütü PKK'nın korkulu rüyası olan Meteler 7/24 teyakkuzda.

Operasyon öncesi Meteler andı

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Meteler Jandarma Özel Harekat Taburu, yurt içi operasyonlarında ön planda.

Her görev öncesi göğüslerdeki iman Meteler Andıyla tazeleniyor.

JÖH timleri özel eğitimlerden geçiriliyor. Arazide karşılaşılabilecek her ihtimale yönelik atış eğitimleri yapılıyor.

Teröristlere göz açtırmıyorlar

Terörle mücadelenin yanısıra zorlu kış şartlarında arazide gelişebilecek çığ felaketi gibi olaylar da eğitimlerde anlatılıyor.

Operasyonlarda kullanılan yerli ve milli silah ve teçhizat Mehmetçiğin en büyük yardımcısı.

Her zaman tetikte olan Meteler gelen emirle birlikte operasyonlara hızlıca hazırlanarak çıkıyor.

Şehitlerin hatıraları yaşatılıyor

Meteler taburu 29 yılda 46 şehit verdi. Şehitlerin aziz hatıraları taburda yaşatılıyor.

Meteler Şırnak'ın zorlu coğrafyasında terörle mücadeleyi vatan aşkıyla ve kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.

Haber: Burak Dündar

Kamera: Levent Çakır

Dron: Ender Bediz

Kurgu: Mehmet Erdoğan