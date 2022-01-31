Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 13:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Komandolar eğitimlerine devam ediyor
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Kars Sarıkamış'taki komandolar, çığda arama kurtarma eğitimi aldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Kars Sarıkamış'taki 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çığda arama kurtarma eğitiminin fotoğraflarını paylaştı.
Eğitim kapsamında çığ altında kalanlar, komandoların müdahalesiyle kurtarıldı. Eğitime özel eğitimli köpekler de katıldı.
Fotoğraflar, "Komandolarımız eğitimlerine aralıksız devam ediyor" mesajıyla paylaşıldı.
Komandolarımız eğitimlerine aralıksız devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 31, 2022
9’uncu Komando Tugay Komutanlığı Sarıkamış/Kars
Çığda Arama Kurtarma Eğitimi pic.twitter.com/NOlt9rFOod
Etiketler: Kars Komando Milli Savunma Bakanlığı
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