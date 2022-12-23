Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 16:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terör örgütü mensupları sınırda yakalandı
Yunanistan ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ, 4'ü de PKK/KCK/PYD mensubu olmak üzere 13 şahıs yakalandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hudutlarda yasa dışlı geçişe karşı mücadelesi sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan ve Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 şahsın yakalandığı belirtildi.
Yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 4'ünün de PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Sınır Güvenliği Yunanistan
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