İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasını açıklamasının ardından verilen aradan sonra devam edildi.

Fincancı ve avukatları, mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre ve tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık ve avukatları savunmalarını hazırlamaları için önümüzdeki celseye kadar süre verdi.

Fincancı'nın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 29 Aralık'a erteledi.

Ara kararların okunmasının ardından Fincancı'ya destek olmak için davayı izlemeye gelen duruşma salonundaki ve koridorlarda bekleyen kalabalık slogan atmaya başladı. Kalabalık, alkışlar ve zılgıtlar eşliğinde adliyeden çıktı.

Duruşma nedeniyle adliyenin karşısındaki meydanın birçok noktasında polis ekipleri hazır beklerken, kalabalık, meydanda oluşturulan koridorlardan geçerek basın açıklaması noktasına ulaştı.

Meydanın dışında yapılan açıklamada, mahkemenin kararına tepki gösterildi.

Duruşmanın sabah yapılan oturumunda esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcılık, Fincancı'nın "basın yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi istemişti.