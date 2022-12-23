Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma 11:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türk Hava Kuvvetleri, NATO uçağına havada yakıt ikmali yaptı
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait tanker uçağı, NATO'ya ait AWACS uçağına Romanya üzerinde yakıt ikmali yaptı.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı, NATO’ya ait E-3A AWACS uçağına NATO Güvence Tedbirleri kapsamında yakıt ikmali yaptı." denildi.
???? Romanya— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 23, 2022
Hava Kuvvetlerimize ait KC-135R tanker uçağı, NATO’ya ait E-3A AWACS uçağına NATO Güvence Tedbirleri kapsamında yakıt ikmali yaptı.#MSB pic.twitter.com/z2zR3o96C3
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı NATO
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