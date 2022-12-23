Çobanbey Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda gübre olarak beyan edilen uyuşturucu ve patlayıcı yapımında da kullanılabilen toplam 53,2 ton sülfürik asit ele geçirildi.

Suriye'ye geçmek üzere Çobanbey Gümrük Kapısı'na gelen iki tır, Gümrük Muhafaza ekiplerinin risk analizi sonucu şüpheli olarak değerlendirildi.

Araçlarda taşınan yüklerin "gübre" olarak beyan edildiğini gören ekipler araçları x-ray taramasına sevk etti. Tarama sonucunda şüpheli yoğunlukların tespiti üzerine detaylı aramaya geçilerek yüklerden numune alındı.

Uyuşturucu ve kimyasal madde teşhis cihazıyla gerçekleştirilen analiz sonucunda her iki araçta taşınan eşyanın da sülfürik asit olduğu anlaşıldı.

Numunelerin Ankara Gümrük Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü, İzmir Laboratuvar Müdürlüğü ve İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına sevkinin gerçekleşmesinin ardından yapılan tetkikler sonucu tırların yükünün sülfürik asit olduğu kesinleşti.

Uyuşturucu ve patlayıcı yapımında da kullanılabiliyor

Sülfürik asit boyar madde, ilaçlama, pigment, inorganik tuz, metalurji işlemlerinde kullanılabilen bir madde olmakla birlikte bunun dışında uyuşturucu ve patlayıcı yapımında da ara kimyasal olarak kullanılıyor.

Yakalanan sülfürik aside el konulurken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.