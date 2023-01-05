Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe 19:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terör örgütü DEAŞ'a finansman sağlayan şebekenin mal varlığı donduruldu
Dışişleri Bakanlığı, DEAŞ terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen 5 gerçek ve 2 tüzel kişinin malvarlıklarının Türkiye ve ABD tarafından eş zamanlı olarak dondurulduğunu açıkladı.
Açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. "DEAŞ terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen 5 gerçek ve 2 tüzel kişinin malvarlıklarının Türkiye ve ABD tarafından eşzamanlı olarak dondurulmasına karar verilmiştir" denildi.
Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasını devamı şu şekilde:
"Kamuoyu, sözkonusu karar hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılmakta olan bir açıklamayla ayrıca bilgilendirilmektedir.
Türkiye, terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik etkin adımlar atmaya ve bu konuda uluslararası ortaklarıyla işbirliği içinde çalışmaya devam edecektir."
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı
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