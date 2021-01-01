Gerçekleştirdiği hain saldırılarda yaşlı ve çocukları hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü DEAŞ'a yönelik yurt içindeki operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.

Şafak vakti operasyonlar düzenlendi

Polis, jandarma ve hudut birliklerinin aralık ayında yürüttüğü çalışmalarda çok sayıda DEAŞ üyesi gözaltına alındı, örgüte ait doküman, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Özellikle yeni yıl öncesi farklı kentlerde şafak vakti ve eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla örgüte nefes aldırmayan güvenlik güçleri, teröristlerin düzenlemeyi planladığı eylemleri başarılı çalışmalarla engelledi.

Geçen ay 347 zanlı yakalandı

Geçen ay düzenlenen operasyonlarda aralarında çok sayıda yabancı uyruklunun da bulunduğu 347 zanlı gözaltına alındı, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda mühimmat ve patlayıcı ele geçirildi.

Mahkemeye çıkarılanlardan 34'ü tutuklandı. Şüphelilerden bir kısmı sınır dışı edildi, bazılarının ise adli makamlardaki işlemleri sürüyor.

Aralık ayındaki bazı operasyonlar

Ankara'da polisin düzenlediği operasyonda, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleriyle irtibatları bulunduğu belirlenen Irak uyruklu 18 şüpheli gözaltına alındı.

"Ebu Haris"in Avusturya'daki terör saldırısı bağlantısı

İzmir'de gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda 11 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli "Ebu Haris" kod adlı Ramazan O'nun, Avusturya'da gerçekleştirilen terör saldırısıyla bağlantılı bir kişiyle irtibatı olduğu belirlendi. Ayrıca zanlılardan bazılarının hırsızlık, gasp ve adam kaçırma gibi çeşitli suçlardan kayıtlarının bulunduğu ortaya çıktı. Zanlılardan Ramazan O'nun da aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da yılbaşı öncesi terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ortak operasyonuyla, DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu belirlenen Irak uyruklu 35 şüpheli yakalandı.

İzmir'de jandarmanın yılbaşı tedbirleri kapsamında yaptığı uygulamada terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Suriye uyruklu Ömer el-Ali yakalandı.

Van'da DEAŞ'a ağır darbe

Van'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 31 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'daki operasyonda eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen 5 kişi yakalandı.

İstanbul'da farklı tarihlerde gerçekleştirilen DEAŞ operasyonlarında 51 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'deki operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı. Zanlılardan M.M'nin örgütte sözde "emir" olarak görev yaptığı, diğerlerinin de silahlı eylemlere katıldıkları ileri sürüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen DEAŞ soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 14'ü yakalandı.

11 ilde operasyon: 125 gözaltı

Samsun, Sakarya, Kayseri, Denizli, Ordu, Adana, Osmaniye, Düzce, Kocaeli, Siirt ve Mardin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 125 şüpheli gözaltına alındı.

Batman'daki operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Adana'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Zanlıların, örgütün sözde "Türkiye emiri" Mahmut Özden'in tutuklanması ve ülke genelinde DEAŞ'a yönelik operasyonlar nedeniyle kamu kurumları, siyasi parti binaları ile polis ve askerlere saldırı planladığı iddia edildi.

Ankara, Gaziantep, Kocaeli, Şanlıurfa ve Kastamonu'da DEAŞ'a yönelik operasyonlarda yakalanan 21 şüpheliden 15'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri'deki operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 7 şüpheli tutuklandı.

DEAŞ'lıların yargılanma süreci

Adana'da sosyal medya hesabı üzerinden silahlı terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık Suriye uyruklu O.E. 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında Adana'da tutuklanan Suriye uyruklu S.A. ve M.F.H. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.