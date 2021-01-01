Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 09:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İçişleri Bakanı Soylu: Kahramanlarımızın hepinize selamı var
Yeni yıla Mehmetçikle giren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “2021’in ilk sabahından” notuyla Mehmetçikle olan fotoğraflarını paylaştı.
Bakan Soylu, paylaşımında “Belbuka Tepe Kalekol Üs Bölgesi'nde, kahramanlarımızın hepinize selamları var” ifadelerini kullandı.
'in ilk sabahı...— Süleyman Soylu | Maske Mesafe↔️ Temizlik (@suleymansoylu) January 1, 2021
Belbuka Tepe Kalekol Üs Bölgesi'nde, kahramanlarımızın hepinize selamları var#MutluYıllar pic.twitter.com/BOC1u8NzQy
Etiketler: Süleyman Soylu
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