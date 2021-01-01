Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesindeki siber polisler, sanal devriyelerine yılbaşında da aralıksız devam ediyor.

Siber polisler, interneti ve sosyal medyayı tarayarak kısıtlamaları ihlal edenleri tek tek tespit ediyor.

"Amacımız sağlık çalışanlarının emeğini boşa çıkarmamak"

Polisin sahadaki asli görevinin suçu önlemek olduğunu, bunun sanal ortam için de geçerli olduğunu söyleyen Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığı Önlem Şube Müdürü Erdem Yaban, "Sanal dünyada sanal devriye faaliyeti yürütmekteyiz. Burada amacımız sağlık çalışanlarının emeğini boşa çıkarmamak." dedi.

Toplu kutlamalara müsaade edilmiyor

Türkiye genelinde yılbaşı gecesi 500 siber polis görev yaptı. Ekipler, özellikle otel ve konaklama tesisleri gibi alanlarda toplu kutlamalara kesinlikle müsaade etmiyor.

Kural ihlalleri, pek çok farklı yöntemle tespit edilerek, alınan bilgi ve konum sahadaki ekiplere bildiriliyor.

Diğer suçlar da göz ardı edilmiyor

Koronavirüs tedbirlerine karşı sanal devriyeler devam ederken diğer suçlar da göz ardı edilmiyor. Terör propagandası, uyuşturucu, yasa dışı silah satışı, kadına şiddet, intihar yönlendirme ve nefret suçları gibi suçlarla da ciddi mücadele yürütülüyor.

Çalışmalar 7 gün 24 saat devam ediyor

Siber polisler 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaya devam ediyor. Tespit edilen kural dışı her uygulamaya anında müdahale ediliyor.

Haber: Semih Kılıç