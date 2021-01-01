Yurt içinde ve sınırlarımız ötesinde başarılı operasyonlar gerçekleştirildi, Mehmetçik 2020'de terör örgütüne ağır darbeler vurdu.

Yeni yılda da Mehmetçik görevinin başında.

Hudut kartallarının vatan nöbeti

Hudut kartallarının Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Şehit Er Yusuf Can Hudut Karakolu'ndaki vatan nöbetine TRT Haber ekipleri de eşlik etti.

Bütün hudut hatlarında olduğu gibi Mehmetçik Suriye sınırında da teyakkuzda.

Hakim noktalara kurulan karakollar, mevziler ve sürekli atılan devriyelerle sınır hattı 7/24 sızma girişimlerine karşı gözleniyor.

Komutandan askerlere sürpriz

Hudut kartalları, yeni yıla da karakolda silah arkadaşlarıyla birlikte girdi.

Bazı Mehmetçikler de yılbaşında gözleri ufukta nöbet kuleleri ve mevzilerdeydi.

Ailesiyle konuşamayan askerlere komutanları sürpriz yaptı.

Yeni yıla vatan nöbetinde giren Mehmetçik, 2021 yılında da bölücü teröristlere göz açtırmamakta kararlı.

Haber: Burak Dündar

Kamera: Emre Veli