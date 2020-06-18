Terör yuvası Haftanin'e son dönemlerin en kapsamlı operasyonlarından biri yapılıyor. Haftanin'de teröristlerin yuvalandığı iki kritik nokta var. Hantur Dağı ve Keşan Bölgesi. Sızma ve saldırı girişimlerini gerçekleştirmek isteyen teröristler bu bölgeyi kullanarak sınıra yaklaşıyordu. Şimdi hava hücum taktiği ile vurulan o bölgelere komandolar indiriliyor.

Savaş uçakları, Atak helikopterleri, SİHA'lar, Fırtına Obüsleri hepsi bir bir terör hedeflerini vuruyor. Irak'ın Kuzeyi'ndeki terör yuvası Haftanin'e son yılların en kapsamlı operasyonu yapılıyor.

Havadan ve karadan yapılan operasyonda iki kritik nokta var. Bunlardan biri Hantur Dağı. Haftanin'i çevreleyen Hantur Dağı'nda teröristlere ait sığınak ve barınaklar bulunuyor. Hantur Dağı'nın PKK'dan temizlemesi, bölgenin kontrol altına alınması anlamına geliyor .

Haftanin'de operasyonlarını yoğunlaştırdığı diğer yer ise Keşan bölgesi. Teröristler bu bölgeyi özellikle geçiş güzergahı olarak kullanıyor. Sızma ve saldırı girişimlerini gerçekleştirmek isteyen teröristler buradan sınıra yaklaşıyor. Uzun zamandır bölgeye kara operasyonu düzenlenmemişti. Bu nedenle teröristler bölgeyi kendileri için güvenli bir alan olarak görüyordu.

Geçen yıl 24 Ağustos'ta başlatılan Pençe 3 harekatı ile Haftanin'e kadar ilerlendi. Teröristlerden temizlenen bölgelere geçici üsler kuruldu. Haftanin'den bu üslere sızma ve saldırı girişimleri oldu. Şimdi yapılan kapsamlı operasyonlarla bölgedeki terör yuvaları vuruluyor.

Türk Silahlı kuvvetleri, Haftanin bölgesindeki terör hedeflerine hava hucüm taktiği yöntemi uyguluyor. Hava hucum taktiğiyle vurulan bölgelere helikopterlerle komandolar indiriliyor. Mehmetçik yüksek rakımlı dağlarda terör yuvalarını bir bir imha ediyor.

Haftanin'in teröristlerden temizlenmesi büyük önem taşıyor. Şırnak Uludere ile Irak'ta Türk askerlerinin bulunduğu Batufa Üssü arasında güvenli bir bölgenin oluşturulması hedefleniyor.