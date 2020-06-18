Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınavının yapıldığı günlerle ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Bakan Koca, LGS ve YKS günlerinde sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulunun tavsiye kararı aldığını belirtti.

Koca, sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, günün gençlere ayrılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sınırlı bir sokağa çıkma kısıtlaması yönünde talimat verdiğini söyledi.

LGS ve YKS GÜNLERİNDE sağlanması gereken şartlar konusunda Bilim Kurulumuz tavsiye kararı aldı. Sınava gidiş ve dönüş saatlerinde dışarıda yoğunluk olmaması, GÜNÜN GENÇLERE AYRILMASI için Sn. Cumhurbaşkanımız sınırlı bir sokağa çıkma yasağı yönünde talimat verdiler. pic.twitter.com/9gC5c0OIKV — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 18, 2020

LGS 20 Haziran Cumartesi günü, YKS ise 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak.