Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, Libya'da patlamamış ve tuzaklanan 12 mühimmatın bölgedeki patlayıcı madde keşif ve imha (EOD) timleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

Darbeci Hafter ve milisleri tarafından sivil yerleşim yerlerine atılmış ve patlamamış çok sayıda mühimmat ile tuzaklanmış mayın/EYP’leri imha etmeye devam ediyoruz. EOD Timlerimiz, 12 adet mühimmatı daha tespit ederek imha etti.https://t.co/Y2hWy0oU6O#MSB #TSK pic.twitter.com/6eADyVkD7D — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 18, 2020

MSB'nin açıklamasında, "Darbeci Hafter ve milisleri tarafından Libyalı sivil yerleşim yerlerine atılmış ve patlamamış çok sayıda mühimmat ile masum kardeşlerimizi hedef alacak şekilde tuzaklanmış mayın/EYP’leri imha etmeye devam ediyoruz. Bölgede bulunan EOD Timlerimiz, 12 adet mühimmatı daha tespit ederek imha etti" denildi.