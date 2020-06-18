Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıda, geçen bir yıl içerisinde yatırım ortamına katkı sağlayacak olan reform ve faaliyetlerle yakın zamanda toplanması planlanan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) gündemi ve ilave çalışmalar üzerinde teknik çalışma yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ali Dönmez bir sunum yaparak, gelinen aşama hakkında bilgi verdi.

Yapılan sunumda, son olarak 6 Aralık 2019 tarihinde toplanan YOİKK'in ardından her biri ilgili bakan yardımcısının başkanlığında ve STK temsilcilerinin katılımıyla çalışma gruplarının bir araya geldiği, çalışma gruplarında sağlanan ilerlemelerin de Kurulun sekretarya görevini üstelenen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından aylık bazda detaylı raporlamalarla takip edildiği belirtildi.

[Fotoğraf: DHA]

Türkiye'yi ileriye taşıyacak yol haritası masaya yatırıldı

Sunumda, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı başkanlığında çalışma gruplarının başkanları ve STK temsilcileri ile nisan ve haziran aylarında sanal ortamda YOİKK Yönlendirme Komitesi toplantısı gerçekleştirildiği de yer aldı.

İlerleyen günlerde 2020 yılının ilk toplantısı için bir araya gelecek YOİKK öncesi, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge ve Tasarım merkezleriyle ilgili yapılacak düzenlemeler ile Türkiye'de katma değerli, rekabetçi ve yenilikçi üretime dönük çalışmalara katkı sağlanacağı değerlendirildi.

[Fotoğraf: DHA]

Lojistik merkezler, iltisak hatları ve kombine yük taşımacılığına ilişkin mevzuatın oluşturulmasına ve ulaşım etkinliğinin sağlanmasına dönük destek mekanizmalarının oluşturulması çalışmalarında YOİKK'e katkı sağlayan STK'lerin aktif katılımıyla büyük ilerleme gerçekleştiği toplantıda, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından yayımlanan Küresel Yenilik Endeksi'nde Türkiye'yi daha üst sıralara hızlıca taşıyacak bir yol haritasının özel sektörün aktif katılımıyla hazırlandığı ve bundan sonraki aşamada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteği ve STK'lerin katkısıyla küresel yenilik endeksinde yükselmeyi sağlayacak adımların hızlıca atılacağı ele alındı.

Toplantıda ayrıca ihracatçı firmaların dış pazarlarda ihtiyaç duyduğu test ve sertifikasyon hizmetlerinde bilgiye erişimin ve kurumsal desteğin sağlanmasına yönelik mekanizmalar geliştirilmesi konusunda Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin birlikte çalışarak, TSE test ve sertifikasyon yatırımlarını ihracatçıların ve sanayicilerin taleplerine göre şekilleneceği değerlendirildi.