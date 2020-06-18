15 Haziran itibarıyla 31 ülkeye yönelik seyahat uyarısını kaldıran Almanya, vatandaşlarının yurt dışı tatilinde en çok ziyaret ettiği Türkiye ile ilgili tartışmalı bir karar aldı.

Almanya, Türkiye’yi 130 ülkeyle birlikte ‘riskli korona bölgesi’ listesinde tuttu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kararı "siyasi ve adaletsiz" olarak nitelendirdi, " Hayal kırıklığına uğradım" dedi.

Çavuşoğlu, Alman ARD televizyonunda yayınlanan programda konuştu.

"Diyelim ki ülkemize gelen bir turistin sigortası yok veya mevcut sigortası masrafları karşılamıyor, Türkiye olarak biz, misafirimizin tedavisini yaparız"

Çavuşoğlu, mevkidaşı Heiko Maas' a Alman uzmanlardan oluşan bir heyeti Türkiye'ye göndererek durumu yerinde incelemelerini önerdiğini de söyledi.