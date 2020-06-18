Şiddet, zulüm ve savaştan kaçtılar. Evlerini hatta ülkelerini bırakmak zorunda kaldılar.

2019’da milyonlarca insan daha yollara düştü.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin hazırladığı son rapor, bu durumda olan insanların sayısının geçen yıllarda ciddi şekilde arttığını ortaya koydu.

Dünya genelinde sığınmacı, sığınma talebinde bulunanlar veya kendi ülkesi içinde yerlerinden olanların sayısı 80 milyona yaklaştı..

2010’da bu rakam, 41 milyondu 10 yılda sayı ikiye katlandı.

2019 sonunda rakam 80 milyona, bir başka deyişle dünya nüfusunun yüzde birinden fazlaya ulaştı.

Şiddet, zulüm ve savaştan kaçarak ülkesini terk etmek zorunda kalanların başında Suriyeliler geliyor.

Venezuella, Afganistan ve Güney Sudan'ı, Arakanlı Müslümanlar takip ediyor.

Sığınmacıların yüzde 73’ü komşu ülkelere gidiyor.

Raporda, sığınmacı ve kendi ülkeleri içinde yerlerinden olanların sayısının, verilerin toplanmaya başlanmasından bu yana en yüksek düzeyde olduğunun altı çiziliyor.