Haber Giriş: Kaynak: AA
Somali'nin başkentinde patlama
[Fotoğraf: AA]
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombanın infilak etmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Hodan bölgesinde Türkiye Maarif Vakfı Okuluna yakın bir bölgede patlama meydana geldi.
Farklı bölgelerden duyulan patlama sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
Yaralılar, bölgedeki Fiqi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Patlamanın, yere yerleştirilen bir bombanın infilak etmesiyle meydana geldiği tahmin ediliyor.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Somali patlama mogadişuSon Güncelleme: 18 Haziran 2020 Perşembe 11:53
Son Haberler
- 12:15
- 12:13
- 12:11
- 12:06
- 11:59
Sıradaki Haber
Pakistan'da COVID-19 vaka sayısı 160 bini geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz