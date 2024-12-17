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Gündem
AA 17.12.2024 11:27

Televizyon programlarındaki "akıllı işaretler" yenilenecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı Deniz Güler, programların ne tür bir zararlı içerik taşıdığını ve hangi yaş grubu için önerildiğini belirten sembollerden oluşan Akıllı İşaret Sınıflandırma Sistemi'nin yeniden düzenleneceğini açıkladı.

Televizyon programlarındaki "akıllı işaretler" yenilenecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı Deniz Güler, Akıllı İşaret Sınıflandırma Sistemi'nin televizyon yayınlarının içeriğiyle ilgili bilgilendirici bir sınıflandırma sistemi olduğunu belirtti.

Deniz Güler, "Akıllı işaretler"in, çocukları ve gençleri televizyon yayınlarının olası zararlı etkilerinden koruma sorumluluklarını yerine getirmelerinde, televizyon yayıncılarına yardımcı olmak üzere tasarlandığını bildirdi.

TÜBİTAK ile ortak proje

Sistemin konuyla ilgili bağımsız uzmanlar tarafından geliştirilmiş karma bir sistem olduğunu vurgulayan Güler, bu sistemin, "programın olası zararlı içeriği" ve "programın hangi yaş grubuna uygun olduğu" konularında bilgi verdiğini anlattı.

Akıllı İşaret Sınıflandırma Sistemi ile ilgili yeni bir faaliyet üzerinde çalıştıklarını bildiren Güler, "TÜBİTAK ile ortak bir proje yapıyoruz. Bu proje kapsamında akıllı işaretleri revize edeceğiz." diye konuştu.

Güler, son 10 yılda akıllı işaretlerin yanlış uygulanmasına yönelik olarak medya hizmet sağlayıcılarına 42 yaptırım uygulandığını da aktardı.

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