Suriye'nin Tel Abyad kenti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırıldı.

PKK/YPG'den temizlenen bölgede yeniden huzur ve güvenliğin sağlanması sonrasında Akçakale Sınır Kapısı'nın açılması için çalışmalar hemen başlamıştı. Bugün önce Akçakale Sınır Kapısı, hemen ardından ise Tel Abyad Sınır Kapısı açıldı.

Beton blokların kaldırılıp sınır kapılarının açılmasıyla insani yardım araçları artık bu noktadan geçecek. Kısa bir süre sonra da on binlerce sivil evlerine dönmek için bu noktayı kullanacak.

Terörden temizlenen Tel Abyad’da gümrük kapısı 5 yıl sonra yeniden açılıyor. Detayları @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu aktardı. pic.twitter.com/VBKTcTpttf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 20 Kasım 2019

Kaynak: TRT Haber