Terörden arındırılan Rasulayn'da arama-tarama çalışmaları devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rasulayn'da 683 roket lançeri ve 93 el yapımı patlayıcı (EYP) kabı ele geçirildiğini açıkladı.

Rasulayn’da arama-tarama faaliyetlerine devam eden Komandolarımız, PKK/YPG terör örgütü tarafından silah imalathanesine dönüştürülmüş tek katlı binada toplam 683 adet roket lançeri ve 93 adet EYP kabı ele geçirdi. https://t.co/Hx9bC7otVo#MSB #TSK pic.twitter.com/lBUnDRU07E — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 20, 2019

MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rasulayn’da arama-tarama faaliyetlerine devam eden Komandolarımız, PKK/YPG terör örgütü tarafından silah imalathanesine dönüştürülmüş tek katlı binada toplam 683 adet roket lançeri ve 93 adet EYP kabı ele geçirdi."

Kaynak: TRT Haber