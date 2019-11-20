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Fırat'ın doğusunda dokuzuncu ortak kara devriyesi tamamlandı20 Kasım 2019 Çarşamba 14:02 - Son Güncelleme 20 Kasım 2019 Çarşamba 14:04
Fırat’ın doğusunda, Rasulayn-Kamışlı kesiminde Türk ve Rus askeri unsurlarının dörder araç ve İHA’larla katıldığı dokuzuncu ortak kara devriyesi tamamlandı.
Fırat’ın doğusunda Rasulayn-Kamışlı sektöründe Türk ve Rus askeri unsurlarının, dörder araç ve İHA’larla iştirak ettiği dokuzuncu ortak kara devriyesi planlandığı gibi icra edildi.https://t.co/CxsOrLjEpI#MSB #TSK pic.twitter.com/Xj6SVC3FtZ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 20 Kasım 2019
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